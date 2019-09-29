بلدية أبوظبي تنفذ مشروعين ترفيهيين لفرسان التحدي

المصدر: أبوظبي ــ أحمد سعيد

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية، التي تقع على عاتق الشركات، مشروعين ترفيهيين لفئات أصحاب الهمم، وذلك بهدف توفير مرافق مميزة تخدم شرائح فرسان التحدي. وتمثل المشروع الأول في توفير ممرات في شواطئ أبوظبي تمكن فئات أصحاب الهمم من الوصول إلى أقرب مسافة ممكنة من مياه البحر، أما المشروع الثاني فهو عبارة عن توفير 6 كراسيّ عائمة لذوي الهمم موزعة على شواطئ أبوظبي تتناسب مع كل الأعمار والأحجام.

وأوضح خلف محمد النكاس رئيس قسم المسؤولية المجتمعية في إدارة خدمات المجتمع ببلدية مدينة أبوظبي أن تنفيذ المشروعين جاء بعد دراسة واستطلاع رأي عدد من فئات ذوي الهمم حول ما ينقصهم من ترفيه في الشواطئ، حيث إنهم أجمعوا على رغبتهم في الوصول إلى مياه البحر، إذ إن كراسيهم لا تستطيع المشي في رمال البحر، وأيضاً أعربوا عن رغبتهم في السباحة، معبرين عن آملهم بتنفيذ مشروعات تسمح لهم بذلك.

وأشار إلى أن إحدى الشركات بادرت بتمويل مشروع الممرات في شواطئ أبوظبي ضمن مسؤوليتها المجتمعية بتنفيذ مشروعات يستفيد منها المجتمع، موضحاً أن الكراسيّ العائمة تجدد كل عام لتضررها من العوامل الجوية وتقوم إحدى الشركات بتوفيرها.

وكشف عن طرح البلدية ضمن مشاريع المسؤولية المجتمعية، نموذجاً تصورياً مقترحاً لمشروع توفير ألعاب مخصصة لأصحاب الهمم في الحدائق السكنية، بحيث تكون أغلب ألعابها تتناسب معهم، مبيناً أن تفاصيلها ستعلن لاحقاً حينما تتبنى تنفيذها إحدى شركات القطاع الخاص.

وكانت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بإدارة خدمات المجتمع قد كرمت 70 شركة من القطاع الخاص لمساهمتهم الاجتماعية وتلبية احتياجات المجتمع، من خلال توفير مرافق مميزة، تخدم شرائح المجتمع المختلفة، وذلك ضمن ملتقى المسؤولية المجتمعية في دورته الثالثة، والذي يهدف إلى إتاحة فرصة لمشاركة القطاع الخاص والعام في تقديم خدمة للمجتمع، وإبراز الدور الأساسي للقطاع الخاص والعام في المساهمة بتقديم الخدمات للمجتمع بمختلف شرائحه.