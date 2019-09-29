مشاركة عربية واسعة في المنتدى الوزاري للإسكان بدبي 7 أكتوبر

المصدر: دبي- البيان

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تنطلق يوم 7 أكتوبر المقبل، في دبي، ولمدة يومين، فعاليات المنتدى الوزاري الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، بمشاركة عربية واسعة، بينهم أكثر من 20 وزيراً عربياً، ومسؤولون وصناع قرار، وكبرى الشركات المعنية في تطوير الإسكان والبنية التحتية، حيث يجتمعون لصياغة مستقبل الإسكان بالمنطقة، ويناقشون التوجهات المستقبلية التي تخدم جميع الحكومات.

وسوف يسلط المنتدى الضوء على 3 محاور رئيسة، تتمثل في المدن الشاملة للجميع، من أجل السعادة وجودة الحياة، ويندرج ضمنه استشراف مستقبل المجتمعات السكنية الحيوية، وتمكين السكان ومشاركة المجتمعات، والتجارب الرائدة في رفع جودة حياة المجتمعات والمدن العربية، إلى جانب دمج الفئات الاجتماعية الهشة، من أجل تعزيز المجتمعات السكنية الحيوية.

بينما سيتعرض المحور الثاني الاستدامة في الإسكان والتنمية الحضرية، من خلال مناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي في استدامة المجتمعات السكنية، التحديات والمعوقات لتطبيق الإسكان المستدام في الدول العربية، ودور التشريعات والسياسات في تحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى التجارب الرائدة في مجال التخطيط الحضري للمدن المستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية، ومستقبل إعادة الإعمار في المدن العربية التي بها نزاعات.

ويتطرق المحور الثالث إلى دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في دعم الإسكان الحكومي، باستعراضه مستقبل الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لدعم الإسكان الاجتماعي.

من جانبها، أكدت المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، على أهمية الحدث، ودوره في صياغة التوجهات المستقبلية للدول العربية، إلى جانب إمكانية الاستفادة من أحدث التوجهات والممارسات المتعلقة بالإسكان الحكومي، وأفضل الأدوات المطبقة لتحقيق النجاح، وتطلعات الحكومات العربية، مرحبة في الوقت ذاته بالوفود التي ستشرف دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنية لهم إقامة طيبة في بلدهم الثاني.