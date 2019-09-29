«مركز الابتكار» متحف للطاقة في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

زار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مشروع «مركز الابتكار»، الذي يعتبر متحفاً ومعرضاً للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة لجذب الأفراد والسياح وطلبة الجامعات والمدارس والشركات.

ويعد المركز واحداً من مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم (في موقع واحد) وفق نظام المنتج المستقل، حيث ستبلغ قدرة المجمع الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

ورافق سعيد محمد الطاير في زيارته كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس محمد الشامسي، نائب الرئيس - مشاريع الهندسية المدنية وصيانة المياه، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس ـ الطاقة النظيفة والمتنوعة، وعدد من مسؤولي الهيئة.

واستمع من ممثلي الشركات المنفّذة للمشروع على تقدم سير العمل، حيث تم تصميم مركز الابتكار وفقاً لأعلى معايير المباني المستدامة، ويضم أحدث التقنيات الفنية حيث يحتوي المبنى على طابق كامل تم تخصيصه لعرض تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات الطاقة والمياه ويسلط الضوء على مراحل التطور والقفزات النوعية التي شهدها هذا القطاع الحيوي من خلال استخدام الطاقة الشمسية كمصدر نظيف للطاقة، ويتيح للزوار الفرصة للاطلاع على مختلف الأنواع الأخرى لتوليد الطاقة النظيفة بما في ذلك الرياح والوسائل الحديثة المتبعة لتحلية المياه.

جهود

وسيضم مشروع مركز الابتكار مركز مؤتمرات دائماً لعقد الفعاليات واجتماعات العمل، ويحتوي المركز على مسرح مزود بأحدث المواصفات التقنية ومختبر للطباعة ثلاثية الأبعاد، كما يضم عدداً من الفصول المخصصة للدورات التدريبية.