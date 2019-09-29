الموارد البشرية لحكومة دبي تعزز قدرات الموظفين في قطاع الترخيص التجاري

المصدر: دبي ـ البيان

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي واقتصادية دبي، ندوة تعريفية حول الدورة الثانية من «الدبلوم المهني للتسجيل والترخيص التجاري»، والتي ينظمها معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، التابع للدائرة، بهدف إعداد جيل من الموظفين المؤهلين بالمعارف والقدرات والمهارات الأساسية لتنفيذ جميع المهام لموظفي قطاع التسجيل والترخيص التجاري.

ويهدف الدبلوم المهني في التسجيل التجاري الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، لإعداد الكوادر المواطنة في المجالات القانونية ذات الصلة بالمهام الوظيفية للتسجيل والترخيص التجاري مدعومة بمجموعة من المعارف والمهارات ذات الصلة ببناء كفاءات التعامل مع المتعاملين من خلال التركيز على القوانين والنظم التخصصية للتسجيل والترخيص التجاري، وأنظمة العمل الإلكترونية المستخدمة في نفس القطاع، وإسعاد المتعاملين مدعومة بمجموعة من الكفاءات التخصصية والسلوكية ذات الصلة، والمهارات الخاصة بإدارة المشاريع، وفنون الابتكار والإبداع، البروتوكول الوظيفي، وبناء الفكر المؤسسي.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: «نسعى إلى توفير كل ما من شأنه تمكين الموظفين وتطوير إمكاناتهم وتأهيلهم كونهم الثروة الحقيقية للوطن، ليكونوا قادرين على اتخاذ القرارات وأداء مهام العمل بجودة وكفاءة عالية مما يسهم في تطوير أداء المؤسسات الحكومية وتحقيق السعادة المرجوة لكافة رجال الأعمال».

وأضاف: «يسعدنا التعاون مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية فيما يعنى بتطوير الكوادر، حيث يهدف الدبلوم إلى تأهيل وتدريب الموظف على أساسيات وأخلاقيات العمل، من خلال دبلوم مهني تخصصي يعنى بالجوانب الفنية والمهارة المرتبطة بمجال العمل».

ومن جانبها قالت منى بوحميد، مدير إدارة التطوير والشراكات في معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، إن «الدبلوم المهني في التسجيل والترخيص التجاري» يعد من الدبلومات المهمة التي تعزز مهارات ومعارف الكوادر الوظيفية لدى اقتصادية دبي في المجالات ذات الصلة الوظيفية للتسجيل والترخيص التجاري، من خلال تزويدهم بمجموعة من المعارف والمهارات ذات الصلة ببناء كفاءات التعامل مع المتعاملين.

وأضافت إن الدبلوم يركز على التعليم المهني التطبيقي بنسبة لا تقل عن 70% بهدف رفع كفاءة الأداء المهني لدى موظفي اقتصادية دبي، ويقدَّم باللغة العربية بمعدل 240 ساعة معتمدة.