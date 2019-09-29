القبيسي تبحث التعاون ورئيسة مجلس الشيوخ في كازاخستان

المصدر: نور سلطان - البيان

عقدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي جلسة مباحثات رسمية مع داريجا نزارباييف رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستاني في مقر المجلس وذلك على هامش الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوراسيا في مدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان.

وتم اللقاء خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون البرلماني في المحافل الدولية وتفعيل التنسيق بين المجلسين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تعد أولوية بالنسبة للبلدين.

حضر اللقاء جمال الحاي وعلياء الجاسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة.

ورحبت رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستاني بمعالي الدكتورة القبيسي والوفد المرافق وأعربت عن سعادتها بتلبية معاليها الدعوة لحضور الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوراسيا. فيما أكدت القبيسي أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات قوية ومتينة مع جمهورية كازاخستان وهي تتطور من خلال المبادرات التجارية والتعاون الاقتصادي والاستثماري.