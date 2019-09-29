جلسة تعريفية بجائزة أبوظبي في مجلس الياسي بالظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي جلسة تعريفية بالجائزة في مجلس محمد الفلاحي الياسي في المرفأ بمنطقة الظفرة، وذلك اختتاماً لأول سلسلة جلسات شهر سبتمبر في مجالس أبوظبي والتي تسعى إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على ترشيح أشخاص قاموا بأعمال خيّرة وإسهامات إيجابية عادت بالنفع على إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وتنظم جائزة أبوظبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال عيسى السبوسي، عضو اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي: «سعداء بالالتقاء بأهالي المرفأ الذين عبروا عن حرصهم على التعرف أكثر على جائزة أبوظبي ودورها في تكريم الأشخاص، حيث نسعى جاهدين إلى تعزيز وعي المجتمع بالجائزة وتمكين الجميع من المشاركة في عملية الترشيح وتسليط الضوء على أشخاص قاموا بأعمال خيّرة وإسهامات إيجابية عادت بالنفع على إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام».

وأعرب راشد الرميثي رئيس لجنة مجلس محمد الفلاحي الياسي، أحد الحضور في الجلسة التعريفية، عن أهمية استضافة المجالس لمثل هذه الجلسات التي تسهم في رفع الوعي بأبرز المبادرات كجائزة أبوظبي، مشيراً إلى أن اللقاء مكنهم من التعرف على دور الجائزة وأهميتها.