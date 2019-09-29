«سعود الخيرية» تقدم مليوناً و240 ألف درهم مساعدات طبية لذوي الدخل المحدود

المصدر: أم القيوين - وام

قدمت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية مساعدات طبية وعلاجية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود بمبلغ مليون و240 ألف درهم خلال الأشهر التسعة في العام الجاري 2019.

وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية أن المؤسسة وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.. حريصة على تحقيق التكافل الاجتماعي الشامل ومساعدة أكبر عدد من المحتاجين في الإمارة.

من جانبه أشار راشد حمد الحمر مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية إلى أن المساعدات التي قدمتها المؤسسة خلال العام الجاري تضمنت مساعدات غسيل الكلى مبلغ 138 ألف درهم، ومساعدات الأجهزة والوحدات الطبية بمبلغ 35 ألف درهم، ومساعدات عمليات الولادة بمبلغ 30 ألف درهم، ومساعدات عمليات العيون بمبلغ 464 ألف درهم، ومساعدات الأدوية بمبلغ 11 ألف درهم، ومساعدات العمليات الجراحية المتنوعة بمبلغ 13 ألف درهم، بالإضافة إلى سداد تكاليف علاجية لحالات متعثرة في مستشفى أم القيوين بمبلغ 475 ألف درهم، ومستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين بمبلغ 75 ألف درهم.