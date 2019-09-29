منخفض جوي في الدولة وفرصة لسحب ركامية وهطول أمطار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تتأثر أغلب مناطق الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه كتلة هوائية رطبة، وبدأ طقس يوم أمس غائماً جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع توفر الفرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر مصحوبة بسقوط بعض الأمطار الخفيفة، وكان رطباً ليلاً، خاصة على السواحل الشمالية مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباح اليوم.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام خاصة شرقاً وجنوباً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف أثناء النهار، ويكون رطباً ليلاً مع صباح الاثنين، خاصة على السواحل الشمالية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية ظهراً، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وقد تصل سرعتها إلى 38 كم /‏ ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.