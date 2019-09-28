"الهوية الرقمية" تصل لجميع الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

تعد الهوية الرقيمة أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، إلى جانب جهات مختلفة من القطاع الخاص، وتوقيع المستندات بشكل آمن عبر الهاتف الذكي.

وتقدم الهوية الرقمية أيضاً حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

ويتوفر تطبيق UAE Pass عبر منصتي iTunes و Google Play، ويمكن للمتعامل الاشتراك عن طريق ثلاث خطوات تتضمن مسح بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمتعامل، والتحقق من رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني الخاص به، ثم تحديد كلمة سر خاصة بالهوية.