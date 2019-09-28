جلسة نقاش مع هزاع المنصوري عبر موجات الراديو

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت الان في مركز محمد بن راشد فعاليات اليوم الثالث لمهمة هزاع المنصوري في محطة الفضاء الدولية عبر موجات الراديو والتي تتضمن اتصالا لمدة 15 دقيقة معه سيتناول خلالها التجارب التي يعمل عليها وفق جدوله اليومي الموضوع بدقة، فيما تستمر الفعاليات التي تتضمن كلمات من مهندسي المركز للحديث عن تفاصيل المهمة ومراحل برامج الامارات لرواد الفضاء وما يتضمنه الجدول اليومي لمهمة (طموح زايد) فضلا عن مشاركة لاعضاء نادي هواة اللاسلكي في الامارات يتحدثون خلالها عن كيفية الاتصال مع المنصوري وكيف تتم وغيرها من المعلومات ذات العلاقة .