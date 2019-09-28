إقبال كبير على شراء باقات كبار الشخصيات للقرية العالمية

المصدر: دبي : شيرين فاروق

شهدت مراكز بيع باقات كبار الشخصيات للقرية العالمية لموسمها 24 إقبالاً كبيراً من الجمهور من كل الجنسيات لشراء الباقات حيث انطلقت عمليات البيع في العاشرة صباح اليوم السبت .

"البيان" رصدت طوابير من الراغبين في الشراء في أماكن متفرقة في مردف سيتي سنتر ودبي مول ومول الإمارات وميركاتو مول والمرابع العربية 2 في دبي وياس مول في أبوظبي

ودعت القرية العالمية ضيوفها للاستفادة من الامتيازات الحصرية لباقات كبار الشخصيات المخصصة لموسمها الرابع والعشرين - والتي ستكون متاحة حصرياً عبر فروع مختارة من فيرجن ميغاستور ومتجر فيرجن ميغاستور الإلكتروني.



تتوفر الباقات في ثلاث فئات هي البلاتينية والذهبية والفضية، توفر جميعها نفس الامتيازات ولكن بكميات متفاوتة، وتشتمل الباقات على ملصقات السيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات إضافةً إلى تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات وبطاقات كرنفال للألعاب وبطاقات حضور عروض السيرك وبطاقات مواقف كبار الشخصيات.

كما تم إضافة مزايا حصرية جديدة هذا الموسم إلى الباقات تشمل بطاقات لدخول متحف ريبليز صدق أو لا تصدق! الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتتوفر الباقات البلاتينية للبيع مقابل 5,000 درهم للباقة الواحدة، حيث تتميز عن باقي الفئات باحتوائها على جهاز للتحكم عن بعد بموقف محجوز لحامل الباقة في منطقة مواقف سيارات كبار الشخصيات.

بينما تكون الباقة الذهبية مقابل 1,900 درهم والباقة الفضية مقابل 1,300 درهم لتوفر كل باقة قيمة مضافة كبيرة وخصومات تزيد على 50% على قيمة المحتويات إضافةً إلى الاستفادة من المواقف القريبة من بوابات الدخول.



وكجزء من الشراكة الاستراتيجية التي عقدتها القرية العالمية مع فيرجين ميغاستور، تتوفر باقات كبار الشخصيات حصرياً للبيع في فروع مختارة عبر دبي وأبوظبي لتشمل مردف سيتي سنتر ودبي مول ومول الإمارات وميركاتو مول والمرابع العربية 2 في دبي وياس مول في أبوظبي.

كما سيتم طرح الباقات عن طريق المتجر الإلكتروني على tickets.virginmegastore.me مع توفير خدمة التوصيل.



تتوفر الباقات البلاتينية حصرياً من خلال فرع فيرجين ميغاستور في مردف سيتي سنتر بينما تتوفر الباقات الذهبية والفضية في جميع الفروع. وسيتمكن الضيوف من إقتناء باقاتهم الخاصة ابتداءً من السبت الموافق 28 سبتمبر في الفروع المختارة من فيرجين ميغاستور عند إفتتاحها في الساعة 10 صباحاً وعبر المتجر الإلكتروني كذلك، وتتوفر بكميات محدودة حتى نفاذ الكمية.



ويتوجب على الضيوف عند الحصول على باقاتهم تفعيلها من خلال موقع القرية العالمية الإلكتروني قبل زيارتهم الأولى للوجهة العائلة الأولى، وذلك عبر تسجيل أرقام لوحات سياراتهم في النظام الذكي الجديد لإدارة مواقف كبار الشخصيات والذي يوفر سهولة وسرعة في عملية الدخول والخروج.