مجلس دبي لمستقبل النقل يستعرض ممارسات وتوقعات التنقل ذاتي القيادة

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس مجلس دبي لمستقبل النقل، الاجتماع الثالث للمجلس في قاعة دبي بالمبنى الرئيس للهيئة، بحضور أعضاء المجلس من المديرين التنفيذين والخبراء ومستشرفي المستقبل على المستويين المحلي والعالمي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التطورات في مستقبل البنية التحتية للنقل والإجراءات التي يجب أن تتخذها المدن استعداداً لمتطلبات مستقبل النقل، إلى جانب مناقشة ممارسات بعض المدن وتوقعاتها عن التنقل ذاتي القيادة مثل مدينة أوسلو، كما تم مراجعة قائمة المبادرات والمشاريع التي تم طرحها في الاجتماع الأول والتي تمثلت بالمركبات ذاتية القيادة، والتكنولوجيا والأنظمة الذكية فيما يخص مستقبل النقل، ونماذج العمل الجديدة لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك، ووسائل النقل المستدامة، والتوجهات العالمية لمستقبل النقل، والمشاريع والمبادرات التي تعتزم دبي تنفيذها في هذا الجانب، إلى جانب استعراض الفرص والتحديات المستقبلية للنقل، وأولويات الفرص المتاحة التي تسهم في بناء مستقبل النقل في إمارة، كما تم مناقشة التحضيرات المتعلقة بالاجتماع النهائي للمجلس للعام الجاري 2019.

وأشاد الطاير بالأفكار والمبادرات التي قدمها أعضاء مجلس دبي لمستقبل النقل، التي تترجم توجيهات القيادة الرشيدة في استشراف وتحديد التحديات المستقبلية، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها مجال النقل، مؤكداً أن الابتكار واستشراف المستقبل أصبحا مطلبين عالميين تتبناهما الدول ذات الاقتصادات القوية والنشطة، باعتباره المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والعنصر الأساسي في بناء اقتصاد مستدام يستند على بيئة متكاملة من التكنولوجيا والمعرفة.

حضر الاجتماع جون روث، رئيس ومدير عام شركة جنرال موتورز كروز للشرق الأوسط وأفريقيا، ولورانس باتل، رئيس المجلس التنفيذي لشركة RATP ، والدكتور عارف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجيروم جلين، مفكر علم المستقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، والبروفسير بيتر جونز، أستاذ التخطيط في جامعة لندن، والعقيد محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية بشرطة دبي، وعبد الله المدني، ومدثر شيخة، مؤسس وشريك شركة "كريم"، و رالف بارون، شريك في ADL ، وحضره من هيئة الطرق والمواصلات؛ أمير سليم، مدير إدارة المعرفة والابتكار، والدكتورة سارة إسحاق، مدير استشراف المستقبل بمكتب المدير العام ورئيس المديرين للهيئة، و راشد الشيخ، مدير دعم اتخاذ القرار.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس دبي لمستقبل النقل هو واحد من بين 13 مجلساً، ضمن مجالس دبي للمستقبل التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل.