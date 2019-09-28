الإمارات تقدم 15 مليون دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

المصدر: وام

أعلنت دولة الإمارات عن تقديم مساهمات مالية قيمتها 15 مليون دولار أمريكي سيتم تخصيصها لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، على مدى الثلاث سنوات المقبلة وذلك في إطار التزام الدولة بمواصلة دعمها للهيئة.

جاء هذا الإعلان على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي هذا التعهد الجديد في إطار تعزيز الشراكة مع هيئة المرأة، حيث ترتبط دولة الإمارات بعلاقات اسراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ نشأتها في عام 2010، وقدمت ما يقارب 26 مليون دولار أمريكي لميزانيتها الأساسية بهدف دعم الهيئة على الإضطلاع بمهامها وتنفيذ استراتيجيتها في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك عن طريق مكتب الاتصال التابع للهيئة في أبوظبي.