للجان المحلية حق طلب منح الموظفين إجازة للتصويت

المصدر: ■ أبوظبي ـ موفق محمد

أكدت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني 2019، بأنه يحق للجان الإمارات المحلية، طلب منح الناخبين الذين يمثلونها، إجازة أو فترة سماح بالخروج المبكر، وذلك للمشاركة خلال فترتي الانتخابات المبكرة أو في يوم الانتخاب الرئيسي.

ودعت أعضاء الهيئات الانتخابية، العاملين في المؤسسات والهيئات المحلية إلى مراجعة إدارة المواد البشرية، خلال فترة الدوام الرسمي، للتأكد من حصولها على تعميم في شأن منحهم إجازة من عدمهم، مشيرة إلى أن بعض اللجان المحلية شرعت في إصدار تعاميم، وتحديد مواعيد انصراف الموظفين للخروج والمشاركة في الانتخابات.

وتفصيلاً، أفادت اللجنة لـ «البيان» بأنها تركت للجان السبع بالتعاون مع الجهات التابعة لها من هيئات موارد بشرية محلية وغيرها، مهام مناقشة إمكانية تسهيل خروج الموظفين المواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية، خلال أوقات الدوام الرسمي، للمشاركة في عملية الاقتراع والتصويت لاختيار المرشحين، لشغل المقاعد الـ 20 المخصصة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وأوضحت أنها أوكلت للجان المحلية مهام التواصل مع هيئات الموارد البشرية العاملة في الإمارة التي تنتمي إليها، لتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بدعم العملية الانتخابية في الإمارة.

وذلك في إطار حث وتشجيع الناخبين على المشاركة بفعالية في عملية إنجاح مسيرة التمكين والمبادرات المتعلقة بالمجلس الوطني الاتحادي، داعية الناخبين إلى المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الأيام الأربعة المخصصة للانتخابات البرلمانية، باعتبار ذلك واجباً وطنياً.

تعميم

وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن بعض اللجان شرعت في إصدار تعاميم رسمية وتوزيعها على جميع الدوائر والمؤسسات المحلية التابعة لها، تطالب فيها تلك المؤسسات بالسماح للمواطنين العاملين لديها بالخروج مبكراً للمشاركة في عملية التصويت خلال أيام التصويت في داخل الدولة، مشترطة في ذلك تقديم الموظف ما يثبت وجود اسمه ضمن قائمة أعضاء الهيئات الانتخابية.

ولفتت إلى أن تلك التعاميم دعت المؤسسات إلى تسهيل خروج الموظفين، خلال أوقات الدوام الرسمي، للتصويت للمرشحين خلال أيام التصويت المبكر في الفترة من 1-3 أكتوبر المقبل والتصويت ليوم الانتخاب الرئيسي بتاريخ 5 أكتوبر.

جدول

ووفقاً للجدول الزمني فإنه من المقرر أن تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، إجراءات التصويت المبكر وذلك في 9 مراكز على مستوى الدولة، والتي ستستمر على مدى 3 أيام متواصلة، حيث تستقبل المراكز الناخبين من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة السادسة مساء.

ويبلغ إجمالي عدد المراكز المعتمدة ليوم الانتخاب الرئيسي 39 مركزاً، ستستقبل الناخبين على مدار 12 ساعة متواصلة، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الساعة الثامنة ليلاً، ويجوز تمديد ساعات الانتخاب إلى بعد الثامنة مساء في حال تواجد ناخبون في مركز الانتخاب، ولم يدلوا بأصواتهم قبل الساعة الثامنة مساء.

ونوهت بأن عملية التصويت أيام التصويت المبكر ويوم التصويت الرئيسي ستتم إلكترونياً من دون الحاجة لطباعة ورقة التصويت.

موضحة بأنه بإمكان الناخبين الإدلاء بأصواتهم في أي مركز انتخابي معتمد على مستوى الدولة من دون الحاجة لمراجعة أحد المراكز الانتخابية في الإمارة التي صدرت عنها الهيئة الانتخابية والوارد اسمه فيها على أن ينتخب عضو الهيئة الانتخابية أحد المرشحين المعتمدين في الإمارة التابع لها فقط، ومجرد إدخال اسم عضو الهيئة الانتخابية في أي مركز انتخابي على مستوى الدولة.