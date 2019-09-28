حمد الحريز: العائلة والتعليم والعمل والتقاعد أبرز محاور برنامجي

المصدر: ■ دبي ـ وائل نعيم

أكد حمد عيسى راشد الحريز مرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي، أن برنامجه الانتخابي ينطلق من مواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها الدولة على صعيدي التمكين والرفاه وجودة الحياة خلال العقود الماضية، والقفزة النوعية على المستويين الإقليمي والدولي، لافتا إلى أنه يركز على بناء مستقبل أفضل لأبناء الإمارات.

وقال إن برنامجه الانتخابي يركز على محاور رئيسية أبرزها: العائلة، والتعليم، والعمل والتقاعد، والسكن الملائم، وتتضمن العديد من المقترحات التي تتوافق مع اختصاصات المجلس الوطني وصفته الاستشارية، من شأنها أن تسهم في الارتقاء بالعمل، معتبرا أن المجتمع الإماراتي أمانة، يجب أن يكون لكل مواطن دور في الارتقاء به وتعزيز إنجازات الدولة.

وأوضح ضرورة أن يكون دوام الأم العاملة عن بعد «من المنزل» في بعض الوظائف التي لا تتطلب حضوراً يومياً إلى مقرات العمل، ومنح سلفة مالية تغطي تكاليف البناء والزواج تستقطع على فترات طويلة لتشجيع الشباب على الزواج المبكر، وتغيير ثقافة الاستهلاك السائدة.

محاوركما يركز بن حريز في محور التعليم على تشكيل مجلس رديف للمجلس الأعلى للتعليم يتكون من أصحاب المصلحة وتفعيل دور جمعية المدرسين ومجالس أولياء الأمور.

وقال إن قطاع التعليم الحكومي برغم ضخ الحكومة لميزانية كبيرة سنوياً، يعاني من تراجع في مستوى مخرجاته التي لا تلبي احتياجات سوق العمل، غالباً بعد التحصيل الجامعي، كما أن الخريجين من المدارس الحكومية أقل امتلاكاً للمهارات الناعمة وتحديداً إتقان اللغة الإنجليزية.