رابطة المحترفين تحتفي بالإنجاز التاريخي

المصدر: ■ دبي - خالد المهيري

احتفت رابطة المحترفين بالإنجاز التاريخي للإمارات، بوصول هزاع المنصوري، أول رائد فضائي إماراتي وعربي، إلى محطة الفضاء الدولية، إذ حملت الجولة الثانية لدوري الخليج العربي شعار «طموح زايد يعانق الفضاء»، لما يمثله هذا الإنجاز من علامة فارقة، ليس في تاريخ دولة الإمارات فقط.

وإنما في المنطقة والعالم العربي، الذي استطاعت من خلاله أن ترسخ مكانتها في مجال الفضاء، تعزيزاً لرؤية القيادة الرشيدة وتحقيقا لحلم المغفور له بإذن الله تعالى القائد المؤسس الشيخ زايد من سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وشملت الفعاليات عرضاً لأقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «الإمارات تحلّق عالياً في الفضاء وشبابنا يمثلون كل الشباب العربي»، وكذلك عرض أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «مثلما لا حدود للفضاء، فلا حدود لطموحاتنا في تحقيق المزيد من الإنجازات لوطننا».

اصطفاف

كما قام لاعبو دوري الخليج العربي والحكام بالاصطفاف في خط دائرة منتصف الملعب مقابل الشاشات الكبرى، حيث تم عرض فيديو يتضمن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي.