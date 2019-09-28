مرشحون لـ«الوطني»:وصول أول إماراتي للـــفضاء منجز و انتصار إماراتي

المصدر: ■ دبي - نورا الأمير

عبر مرشحون لعضوية المجلس الوطني الاتحادي عن فخرهم بانطلاق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، كأول إماراتي وأول عربي يسافر إلى الفضاء، مؤكدين أن هذا المنجز التاريخي الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة انتصار جديد تسجله دولة اللا مستحيل، وقالوا:

إن الإمارات تحقق حلمها في ريادة الفضاء، الحلم الذي راود مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستبدل عدد من المرشحين صورهم على البرامج الانتخابية بصور لبطلنا المنصوري تعبيراً عن فرحتهم وسعادتهم بمن أسعد شعباً بأكمله ورفع راية الوطن عالية خفاقة في سماء المجد والإنجاز.

وبارك المرشح الحارث سالم أحمد الموسى من إمارة دبي القيادة الرشيدة ولأبناء الدولة بهذا الإنجاز الذي يعكس إيمان القيادة بالكوادر الشابة وقدرتها على سبر أغوار الفضاء.

محاور

وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي ركز في أحد محاوره على موضوع «الاستثمار في الإنسان الإماراتي في قطاع الصناعات الفضائية» من خلال توعية النشء الجديد بأهمية مشاريع استكشاف الفضاء بما يثري اختياراتهم المستقبلية ويلهمهم للتوجه إلى دراسة العلوم المتقدمة في سبيل بناء كوادر إماراتية متخصصة في هذا المجال.

وإعداد وتنمية الكوادر الإماراتية الوطنية لرفد قطاع الفضاء بالكفاءات في إطار السعي إلى خلق بدائل اقتصادية مبتكرة ومشروعات تنموية جديدة، إلى جانب تنمية المقدرات الوطنية في تكنولوجيا الفضاء لتعزيز إسهام هذا القطاع في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

منجز

من جانبه، زين المرشح عبد الله بن خدية صفحته على موقع التواصل الاجتماعي بصورة تعبيرية لرائد الفضاء المنصوري فيما ظهرت في السماء صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مهنئاً القيادة بالمنجز الهام الذي يضع الإمارات مجدداً في المركز رقم واحد.

بدورها، وضعت مريم ماجد خلفان بن ثنية صورة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ورقم ترشحها على صفحتها عبر الفضاء الرقمي معلقة: «حاملاً القرآن بيمينه وعلم الإمارات بيساره ليحقق حلم الدولة في حدث تاريخي يعلن بداية مرحلة جديدة تشكل فخراً لكل الإماراتيين، وانتهت بالقول: «إلى العلياء يا وطني.. كلنا هزاع المنصوري».