سفيرنا لدى كازاخستان يجري اتصالاً هاتفياً مع والدة المنصوري

المصدر: ■ كازاخستان - البيان

أجرى السفير الدكتور محمد أحمد الجابر ـ سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، اتصالاً هاتفياً مع والدة رائد الفضاء الإماراتي (هزاع المنصوري).

وتقدم لها بخالص التهاني والتبريكات بالإنجاز الكبير وغير المسبوق الذي تحقق بصعود ابنها كأول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية وأن هذا الإنجاز سوف يسطره التاريخ بأحرف من ذهب ونقل لها انطباع حكومة جمهورية كازاخستان الرائع والأصداء والتغطية الواسعة لوسائل الإعلام الكازاخستانية، والتي أشارت إلى أن دولة الإمارات وما تملكه من إمكانيات بشرية مؤهلة قادرة على أن تجعلهم في مصاف الدول المتقدمة في مجال الفضاء.

وتطرقت وسائل الإعلام عن نشأة دولة الإمارات وكيف استطاعت خلال 50 عاماً أن تحقق إنجازات ملموسة في مختلف المجالات لا سيما في مجال الفضاء .

والذي كان حلم مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ سنوات، وقد ترجم أبناء وشباب الإمارات اليوم هذا الحلم إلى واقع ملموس، وأشارت وسائل الإعلام أيضاً إلى أن دولة الإمارات تحظى بقيادة واعية تقدم جل وقتها للاستثمار في الإنسان الإماراتي لتجعله ركيزة أساسية لبناء المجتمع الإماراتي وأن هذا الحدث الكبير خير دليل على ذلك.

من جهتها، أعربت والدة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري عن اعتزازها وفخرها بما تحقق من إنجاز، مشيرة إلى أن ابنها هزاع هو ابن لكل الإماراتيين المخلصين، وهو ابن زايد الخير الذي قدم كل ما فيه خير لشعب دولة الإمارات والإنسانية جمعاء، وتقدمت بالتهنئة الخالصة والشكر الجزيل لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي لم تأل جهداً في تعليم أبناء الإمارات وتسليحهم بالعلم النافع الذي يدعم مسيرة الخير والعطاء في دولة الإمارات.