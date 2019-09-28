شرطة عجمان تكرّم موظفين في «العمليات الشرطية»

المصدر: عجمان - البيان

كرّمت القيادة العامة لشرطة عجمان عدداً من موظفيها المتميزين، تقديراً لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة العمل الأمني في الإدارة العامة للعمليات الشرطية، وذلك ضمن إطار تشجيع وتحفيز وتقدير منتسبي الشرطة من مختلف الفئات والمهام الوظيفية المتميزين في أداء عملهم الوظيفي.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته شرطة عجمان بمعهد تدريب الشرطة بحضور اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والعميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، وعدد من الضباط صف الضباط والأفراد.

وكرّم قائد عام شرطة عجمان المساعد أول فارس سعيد الكتبي لمساعدته المتميزة في تخطي محنة تعطل مثبت السرعة، والمساعد أول بطي عبيد الحاج لجهوده المتميزة في إسعاد المتعاملين وتقديم المساعدة لهم، والمساعد أول يوسف إبراهيم لتميزه في الأداء الوظيفي وإخلاصه في العمل، والمساعد أول ناصر علي الشامي لمساهمته في إنجاح مشروع عجمان دار الأمان.

من جانبه كرّم العميد عبدالله سيف المطروشي عدداً من الموظفين والفرق المتميزة من العمليات الشرطية.

وقال المطروشي إن حفل التكريم جاء لتكريم نخبة متميزة من الموظفين الذين ساهمت جهودهم المخلصة في دعم مسيرة العمل الأمني في الإمارة.

من جانبهم عبر المكرّمون عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أن الوفاء والإخلاص في العمل هو واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق أي موظف لتعزيز الأمن والأمان، ودعم مسيرة شرطة عجمان المتميزة.