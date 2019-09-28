شرطة دبي تحقق رفاهية موظفيها عبر «نقاط السعادة»

المصدر: دبي - البيان

أطلق مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي مبادرة «نقاط السعادة» الهادفة إلى تحقيق رفاهية الموظفين عبر جمع مقدمي الخدمات لهم على مستوى القوة تحت سقف واحد.

وعُقد أول لقاءات «نقاط السعادة» بالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة، حيث قابل موظفو القطاع مقدمي الخدمات لهم من مختلف المجالس على مستوى شرطة دبي، وقدموا الاستفسارات لهم حول المشاركة في المجالس وعدد من الملاحظات.

كما وقدم الموظفون استفسارات وملاحظات إلى ممثلي الإدارة العامة للموارد البشرية حول نظام الترقيات، وصندوق التكافل، والإدارة العامة للخدمات والتجهيزات فيما يتعلق بمشاريع الإسكان، وإلى مركز شرطة دبي الصحي حول الخدمات الطبية، وإلى الإدارة العامة للشؤون الإدارية حول بعثات العلاج، إلى جانب الاستفسار عن الدورات التدريبية المقدمة من الإدارة العامة للتدريب. كما وقدم عدد من الموظفين اقتراحات حول مختلف المواضيع المطروحة، فيما أجاب ممثلو الجهات المقدمة للخدمات على كل الاستفسارات والملاحظات.