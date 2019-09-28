حملة «درب السلامة» تحذر السائقين من الإزعاج والضجيج بالمركبات

المصدر: أبوظبي - البيان

حذرت شرطة أبوظبي ضمن حملة درب السلامة قائدي المركبات من الضجيج والإزعاج والقيادة بتهور، موضحة أن الضجيج بالمركبة يتسبب في حالة من الذعر والتوتر والعصبية لدى السائقين الآخرين ومستخدمي الطريق وسكان الأحياء التي تمر فيها السيارات المزعجة خصوصاً الأطفال وكبار السن.

وذكرت أن أهم حالات الضجيج هي استخدام آلة التنبيه بصورة مبالغ فيها والتزويد لتضخيم صوت المركبة وأجهزة الموسيقى والراديو في المركبة والتفحيط بالإطارات والضجيج يعتبر مظهراً غير حضاريا يسيء لصورة المجتمع.

وطالبت السائقين بعدم استخدام التنبيه بصورة زائدة وخصوصاً بالقرب من المستشفيات والمدارس وعدم استخدامه بعصبية لتنبيه السائقين الآخرين أو إجبارهم على ترك الطريق لهم، ما يؤدي إلى تشتيت انتباههم عن مراقبة الطريق، وإرباكهم والتسبب في وقوع حوادث مرورية.