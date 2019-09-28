شرطة دبي تكرّم متميزين في قطاع التميز والريادة

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، الحفل الأول لتكريم المتميزين في قطاع التميز والريادة بحضور طارق جناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء.

والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد الدكتور عارف محمد عبدالرحيم مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، وعائشة كرم مديرة استطلاعات الرأي في مركز دبي للإحصاء، والفنان التشكيلي هشام المظلوم، إلى جانب موظفي شرطة دبي.

وأعلن اللواء العبيدلي خلال الحفل الذي نظمه مكتب التطوير المؤسسي لقطاع شؤون التميز والريادة في فندق القصر داون تاون تحت شعار «تميزنا.. سر نجاحنا»، عن إطلاق مبادرة «الأوائل» الهادفة إلى توثيق إنجازات كل من كان الأول في مجاله من مرتب قطاع التميز والريادة.

كما أطلق اللواء العبيدلي شعار «قطاعي أسرتي» ليصبح شعار قطاع التميز والريادة الذي يضم الإدارة العامة للتميز والريادة، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، وذلك تأكيداً على أن شرطة دبي هي أسرة الموظف، وعلى أهمية الولاء والإخلاص في العمل ضمن أسرة واحدة لتحقيق التميز والريادة.

وسلم العبيدلي شهادات التكريم والهدايا التذكارية إلى الموظفين والإدارات العامة والفرعية المتميزة في قطاع التميز والريادة.

وأعلن اللواء العبيدلي خلال الحفل عن اختياره مشروع التخطيط الاستراتيجي الذي تقدمت به إدارة التخطيط الاستراتيجي في الإدارة العامة للتميز والريادة كأفضل مشروع في القطاع.