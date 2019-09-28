عبد الله المري: حريصون على توفير بيئة عمل جاذبة ومشجّعة على الإبداع

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على توفير بيئة عمل جاذبة ومشجعة للإبداع والابتكار تساهم في اكتشاف أصحاب المواهب والمتميزين والمبدعين والمخترعين، وتدفع بهم إلى إجراء البحوث والدراسات.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء عبد الله خليفة المري، لمقر نادي «الابتكار في إدارة الموارد المادية» في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، بحضور اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والعميد عبد الله حسين خان، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، ونائبه العميد نعيم الخطيب.

والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط، وذلك في إطار تعزيز استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي في إدارة الموارد وربطها بمنظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، وترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي للارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات.