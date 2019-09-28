مجلس الراشدية يوعّي بقانون الجنسية والإقامة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أقامت النيابة العامة بدبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، حملة توعية قانونية بمجلس الراشدية، حول قانون الجنسية والإقامة، بحضور شرائح مختلفة من المجتمع وذلك انطلاقاً من دور النيابة العامة في التوعية المجتمعية باستخدام كافة قنوات الاتصال والتواصل مع الجمهور لإيصال رسائل قانونية وتثقيفية تخدم الأفراد وتساهم في بناء مجتمع واعٍ قادر على حماية نفسه ومحيطه من الجرائم.

وتناول المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة، خلال الجلسة، عدداً من المحاور ومنها حقوق وواجبات الكفيل، موضحاً أهم الضمانات التي من الممكن أن يقوم بها الكفيل لحماية نفسه وحفظ حقوقه في التعامل مع المكفول والإجراءات التي يقوم بها حال هربه.

تبادل

وفي ختام الحملة تبادل الدكتور علي بن خاتم بحضور المستشار الدكتور محمد حسين بن علي المحامي العام بنيابة ديرة الدروع التذكارية مع حميد الشامي مدير المراكز المجتمعية في الهيئة.