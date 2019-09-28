مؤتمر «صحة» للتمريض يؤكد ضرورة تهيئة بيئات عمل داعمة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد مؤتمر «صحة» الدولي الثامن للتمريض والقبالة والخدمات الصحية المساندة أهمية وضع الاستراتيجيات الخاصة بارتباط المهنيين الصحيين لتعزيز بيئة رعاية المريض وبناء قدرات قادة الرعاية الصحية في دولة الإمارات لتبني قيادة تطويرية من أجل خلق بيئة داعمة للابتكار والإبداع، ودراسة العديد من البرامج المتخصصة في منح الشهادات والاعتمادات لإثراء ممارسات الرعاية الصحية في دولة الإمارات من خلال اعتماد أفضل المعايير، وتهيئة بيئات عمل داعمة للاحتفاظ بالأجيال الشابة من الممرضين والقابلات والأخصائيين من المهن الصحية المساندة.

وأوصى المؤتمر في ختام أعماله التي استمرت 3 أيام في أبوظبي ونظمته شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بضرورة إقامة حوار مفتوح مع صنّاع السياسات وقادة المجتمع على المستويات الوطنية فيما يتعلق بمهامهم لتعزيز رفاهية السكان.