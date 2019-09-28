«طرق دبي» تحصل على آيزو استدامة المشتريات والتحكّم بتأثيراتها

حصلت هيئة الطرق والمواصلات على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو «20400:2017» من المعهد البريطاني للمعايير.

وذلك عن إدارة المشتريات المستدامة، لتكون أول جهة في مجال النقل والمواصلات على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة.

وعبر سعيد المري، مدير إدارة العقود والمشتريات بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، عن اعتزازه بالحصول على هذه الشهادة، كونها تعكس جهود الهيئة في تحمّل مسؤوليتها في تنفيذ الاستراتيجية والسياسة الخاصة باستدامة المشتريات بالتحكم في ضبط عمليات الشراء والتعاقد والحد من تأثيراتها على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ما يعني تحقيق الغاية الاستراتيجية الخامسة «السلامة والاستدامة البيئية»، والغاية السادسة «الاستدامة المالية»، والغاية الثامنة «استدامة الأصول».

وأضاف: إن المحور البيئي، الذي جاء في حيثيات شهادة الآيزو، تمثل في قيام الهيئة بشراء منتجات صديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية بشكل مستدام مع تحديد معايير التخلص من المواد التي تم شراؤها بشكل آمن بيئياً، وتحديد مجالات التحسين المحتملة لهذه المواد.

وإن المحور الاجتماعي تمثل برفع نسبة المشتريات الموجهة لمصلحة الأعضاء المُدرجين تحت مظلة الموردين في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيع أعمالهم وفقاً لتوجهات الحكومة الرشيدة، وغيرهم من الموردين ممن يعملون في دعم الشرائح المحلية، فيما يرتكز المحور الاقتصادي على تحقيق عمليات شراء عادلة بمنح فرص تعاقدية متساوية لجميع الموردين.

فضلاً عن ترشيد الإنفاق الحكومي الذي يتسم بتحليل احتساب تكلفة دورة حياة المنتج، بدءاً من احتساب تكلفة سلسلة التوريد مروراً بتكلفة استخدام المنتج وانتهاء باحتساب تكلفة التخلص من المنتج بعد استنفاد غرضه بشكل اقتصادي سليم على المدى البعيد.

وأكد المري أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص على تطبيق أفضل الممارسات وفقاً للمعايير العالمية في تعزيز جودة وكفاءة العمل المؤسسي في إطار السياسات الحكومية لإمارة دبي ذات الصلة بمفاهيم الاستدامة والإنفاق الحكومي. دبي - البيان