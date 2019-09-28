إمهال المتداولين بالأعلاف في أبوظبي حتى نهاية العام

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أخيراً، تعميماً لكل المتداولين بالأعلاف في إمارة أبوظبي، بشأن تداول الأعلاف في الإمارة وتطبيق الممارسات الصحية التي تضمن سلامة الأعلاف للاستهلاك الحيواني.

حددت بموجبه نهاية العام الجاري 2019 كمهلة نهائية للمتداولين بالأعلاف في المزارع والمركبات المتنقلة، ومطلع نوفمبر المقبل لشركات تجارة الأعلاف غير المستوفية للاشتراطات لتصويب أوضاعهم، لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية والجزاءات الإدارية بحق المخالفين.

وحذرت الهيئة من خطورة ممارسة أي نشاط غذائي أو زراعي دون الحصول على رخصة تجارية من الجهة المختصة وشهادة عدم ممانعة لممارسة هذا النشاط من الهيئة.