«ويتيكس» و«دبي للطاقة» يخصصان قاعة للابتكار

المصدر: دبي - البيان

تخصص هيئة كهرباء ومياه دبي، للعام الرابع على التوالي، قاعة متكاملة للابتكار خلال فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2019) الذي تنظمه الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس الهيئة، في الفترة ما بين 21 إلى 23 أكتوبر 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

مظلة

يعقد «ويتيكس 2019» تحت مظلة الأسبوع الأخضر، المبادرة الرائدة التي تقودها الهيئة لتعزيز تطبيق الممارسات الخضراء، ويتزامن مع الدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية، والدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

وتهدف «قاعة الابتكار» خلال معرض «ويتيكس 2019» ومعرض دبي للطاقة الشمسية إلى استقطاب المبتكرين والشركات الناشئة لاستعراض ابتكاراتهم واختراعاتهم إلى جانب المشاركين من أبرز الشركات الوطنية والعالمية في مجالات الابتكار والتقنيات الذكية في مجالات الطاقة التقليدية والنظيفة، والمياه، والبيئة، والتنمية الخضراء، من أجل تسليط الضوء على الحلول المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة.

بناء

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس:

«يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله:»بالإبداع والأفكار نستطيع بناء الدول والمؤسسات. والمستقبل سيكون لأصحاب الأفكار«، وتهتم دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار والمبتكرين وتخصص شهراً كاملاً كل عام للاحتفاء بالابتكار وتشجيع كل من يقطن على أرض دولتنا الحبيبة على الابتكار والإبداع».

تخصيص

وأضاف الطاير: «للعام الرابع على التوالي، تخصص الهيئة قاعة للابتكار خلال معرض ويتيكس ومعرض دبي للطاقة الشمسية في إطار جهودنا لتشجيع الابتكار وتحفيز المخترعين والمبتكرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم لتطوير حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والاستدامة.

إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الأفكار الإبداعية. كما ستتضمن فعاليات القاعة عدداً من ورش العمل والمسابقات خلال أيام المعرض لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وابتكار الحلول لتذليل هذه العقبات، بمشاركة خبراء عالميين في مختلف القطاعات التي يغطيها المعرض».

بعثة

قال سعيد الطاير إن الهيئة قامت في يوليو الماضي بابتعاث 20 من الشباب المواطنين للصين ضمن برنامج «سفراء الابتكار قادة المستقبل» بهدف دعم توجهات الإمارات في تمكين الشباب، وضم الفريق 10 طلاب من المرحلة الثانوية - المساق العلمي، و5 طلاب من أكاديمية الهيئة، إضافة إلى 5 من فنيي الهيئة الجدد.