محمد بن راشد: الإمارات تتحدى المستحيل وتحول الأحلام لإنجازات

المصدر: دبي - وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اتصالاً مع هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي.

وذلك خلال زيارة سموه، أمس، إلى مقر مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، مهنئاً إياه بوصوله بحفظ الله ورعايته إلى محطة الفضاء. ونقل سموه تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى هزاع المنصوري، وتمنيات سموه له بالتوفيق في أول رحلة إماراتية مأهولة إلى الفضاء.

وقال سموه: «الجميع يحلمون.. ولكننا ننهض ونجتهد لتحقيق الحلم.. وهدفنا القادم سيكون الوصول إلى المريخ.. وأنا وأخي محمد بن زايد نؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك». وفي تغريدة على حساب سموه في «تويتر»، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد:

«تحدثت اليوم مع أول رائد فضاء إماراتي وأول عربي يصل لمحطة الفضاء الدولية هزاع المنصوري.. إنجازنا وطني.. ورحلتنا عربية.. وغايتنا أن نقول للأجيال العربية إن القادم أفضل، ولا مستحيل ولا سقف إلا ما نضعه فوق رؤوسنا».

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