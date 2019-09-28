شرطة أبوظبي تشارك بمؤتمر الشرطة النسائية في أمريكا

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك وفد من شرطة أبوظبي في المؤتمر العالمي الـ 57 للشرطة النسائية الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة ألاسكا، ونظمته الجمعية العالمية للشرطة النسائية، بحضور ما يقارب 700 عنصر من الشرطة النسائية على مستوى العالم.

وترأس الوفد الرائد الدكتورة آمنة محمد البلوشي، وضم الوفد في عضويته كلاً من الرائد الدكتورة مريم المندوس، والنقيب حمدة البادي، والنقيب موزة الخابوري، والملازم أول منى الضنحاني، والمساعد أول عائشة البلوشي.

وناقش المؤتمر الذي جاء تحت شعار «الدعم والتوجيه للجيل القادم»، عدة محاور، منها: القيادة الحديثة، والتفاوض الأمني، والتوازن بين الجنسين، والمرأة في الأزمات والكوارث، ومهارات التحقيق في قضايا العنف ضد المرأة، واستشراف المستقبل للمرأة في قوة الشرطة.