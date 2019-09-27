طقس غائم جزئياً غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً خاصة على السواحل من الدولة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحياناً مع السحب الركامية.



ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 13:19 والمد الثاني عند الساعة 00:43 والجزر الأول عند الساعة 18:36 والجزر الثاني عند الساعة 15:07 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09: 09 والمد الثاني عند الساعة 30:21 والجزر الاول عند الساعة 22: 15 والجزر الثاني عند الساعة 03:37 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 30 75 25

دبي 39 32 65 30

الشارقة 39 29 75 35

عجمان 38 32 80 35

أم القيوين 39 29 85 30

رأس الخيمة 38 30 80 30

الفجيرة 35 30 70 40

العين 42 29 70 25

ليوا 42 28 75 20

الرويس 38 29 80 30

السلع 38 28 75 25

دلما 38 32 75 35

طنب الكبرى 37 29 80 40

طنب الصغرى 37 29 80 40

أبو موسى 37 30 80 40 .