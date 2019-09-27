تفاصيل أول اتصال مباشر بين محمد بن راشد وهزاع المنصوري

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أول جلسة بث مباشر مع أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية، وذلك من مركز محمد بن راشد للفضاء.

ووعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، المنصوري بطوابير من الرواد الإماراتيين للفضاء، وللمريخ أيضاً.

وفي بداية المكالمة حيا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رائد الفضاء هزاع المنصوري، مؤكداً له أن شعب الإمارات فخور به، وأبلغه سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.

وعبر المنصوري لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، عن سعادته وفخره بكونه أول إماراتي وعربي يجري محادثة باللغة العربية من محطة الفضاء الدولية، مشدداً على شعوره بالفخر والاعتزاز أن طموح المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، قد وصل إلى الفضاء بيد أولاده.

وشكر المنصوري صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على إتاحة الفرصة لأبناء الإمارات، وصناعة المستحيل لأبنائهم.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن طموح المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، كان من الصحراء إلى الفضاء، وما يثبت ذلك أنه رحمه الله، كان يدعو رواد الفضاء إلى أبوظبي ويوجه لهم بعض الأسئلة، والحمد لله أننا أخوانه وأبناؤه وصلنا إلى الفضاء، ووصلنا بين النجوم، وأنت أول شخص يصل إلى الفضاء.

ووعد سموه المنصوري أن هناك طوابير من الأخوة والأخوات سوف يسيرون على دربك، ويمرون بالتجارب والامتحانات التي مررت بها أنت.

وأكد سموه أن بعض الجيران قالوا إن الوصول للفضاء مستحيل، لكن أنا ومحمد بن زايد نحب المستحيل، لأن المستحيل كلمة قالها أناس ضعفاء ولا وجود لها إذا امتلك الإنسان الإرادة.

ووجه سموه سؤالاً للمنصوري عن شعوره عندما حمله الصاروخ إلى الفضاء، فأجاب المنصوري أنه شعور لا يوصف من الفرحة والفخر، وأنه يتذكر كل التفاصيل لكن أكثرها إثارة كانت لحظة الوصول إلى نقطة انعدام الجاذبية، وكذلك منظر كوكب الأرض من الفضاء، متمنيا ان يشاهد جميع الإماراتيين هذا المنظر.