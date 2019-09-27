عبدالله بن زايد يترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري حول ليبيا

المصدر: وام

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي دعت كل من فرنسا وإيطاليا إلى عقده على هامش الدورة الـ / 74 / للجمعية العامة الأمم المتحدة في نيويورك.

رافق سموه في هذا الاجتماع الوزاري معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

تناول الاجتماع آخر المستجدات على الساحة الليبية وسبل تمهيد الأجواء لاستئناف الحوار والمسار السياسي بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.