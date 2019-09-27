عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية في نيويورك

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في نيويورك عددا من وزراء الخارجية على هامش الدورة الـ / 74 / للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فقد التقى سموه كلا من تيودورو لوكسين جونيور وزير خارجية الفلبين ونيستور بوبوليزيو وزير خارجية بيرو وأليخاندرو فيرير وزير خارجية بنما وأنطونيو ريفاس وزير خارجية الباراغواي وكانغ -كيونغ-وا وزيرة خارجية كوريا الجنوبية ووانغ يي وزير خارجية الصين ونتمبو ناندي نداتواش وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية ناميبيا وجوزي كاندوكووا باشيكو وزير خارجية موزمبيق.

وتضمنت مجمل هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة ومنها الاستثمارية والثقافية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والسياحية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والصحية بين دولة الإمارات وهذه الدول.

كما جرى أيضا تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ / 74 / للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وتيودورو لوكسين جونيور وزير خارجية الفلبين بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الفلبين بشأن التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

حضر اللقاءات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.