«القوى البشرية» تحتفل بتخريج دورات تخصصية لمجندي الدفعة الـ11

المصدر: أبوظبي - وام

شهد اللواء الركن سالم بن غافان الجابري رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية، أمس، حفل التخرج العملي للدورات التخصصية لمجندي الدفعة الحادية عشرة في مدرسة الخدمة الوطنية لحرس الرئاسة بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة.

وقال قائد مدرسة الخدمة الوطنية لحرس الرئاسة في كلمة بهذه المناسبة، إن الإنجازات التي تم تحقيقها في مدرسة الخدمة الوطنية لحرس الرئاسة لم تكن ممكنه إلا بتوفيق من الله عز وجل ثم رعاية قيادتنا الرشيدة والدعم المباشر من قيادة حرس الرئاسة، ما مكننا من تحقيق أهدافنا من خلال دعم التدريب والمدربين وتوفير ما يحتاجونه لتنفيذ التدريب.

وأضاف: «مدرسة الخدمة الوطنية لحرس الرئاسة مستمرة في تطوير مناهج الدورات وتحسين القدرات الاحترافية لطاقمها التدريبي حتى يتمكنوا من تطوير تدريب مجندي الخدمة الوطنية بكل دقة وكفاءة، وذلك من خلال عقد دورات تأهيل وإنعاش للمدربين في الفترات ما بين دورات دفعات الخدمة الوطنية».

وقال: «نشهد اليوم تخريج هذه الدورات التخصصية من الخدمة الوطنية والتي أكمل كل مجند فيها التدريب على المهارات التي تؤهلهم لدور فعّال في وحداتهم»، مشيراً إلى أن المجندين قد أتموا التدريب الذي اشتمل على تمارين نظرية وعملية مكثفة، وبما يتناسب مع خطة تدريب الدورة المعتمدة، حيث تم إعداد برامج الدورات من خلال نظام السات، لتحقيق الأهداف التدريبية لوحدات حرس الرئاسة».