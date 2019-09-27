محمد بن زايد: جاك شيراك صاحب مواقف تاريخية في قضايا عربية

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في وفاة جاك شيراك.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك صاحب مواقف تاريخية في قضايا عالمية وعربية، وأسهم مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز العلاقات الإماراتية - الفرنسية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «خالص العزاء والمواساة في وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، رجل دولة من طراز رفيع وسياسي محنك وصاحب مواقف تاريخية في قضايا عالمية وعربية، صداقة وثيقة ربطته مع الإمارات، أسهم مع الشيخ زايد في تعزيز العلاقات الإماراتية - الفرنسية، أحر التعازي إلى أسرته والشعب الفرنسي الصديق».

* سموه: الرئيس الفرنسي الأسبق أسهم مع الشيخ زايد في تعزيز العلاقات الإماراتية - الفرنسية

* رجل دولة من طراز رفيع وسياسي محنك ربطته صداقة وثيقة مع الإمارات