هيئة تنمية المجتمع تنظم مبادرات «بيانات دبي»

المصدر: دبي- البيان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، وبالتعاون مع دبي الذكية، ورشة عمل لموظفيها للتوعية بمبادرة «بيانات دبي»، وأهداف المبادرة، بما يعزز مهارات البيانات اللازمة لديهم، ويسهم في استفادتهم منها بالشكل الأمثل لتحويل دبي إلى «المدينة الأذكى والأسعد في العالم» من خلال البيانات.

وبحضور أحمد جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، تم استعراض أهداف المبادرة، والتي ترتكز على إدارة بيانات دبي وفق منهجية واضحة ومحدّدة، تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق التناغم والتكامل بين الخدمات التي تقدّمها الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلية.

فضلاً عن الاستفادة المثلى من البيانات بما يسهم في زيادة كفاءة الخدمات، التي تقدمها الجهات الحكومية، حيث هيئة تنمية المجتمع تعد إحدى الجهات المشاركة في تحدي «البيانات أولاً» ضمن 35 جهة.

وتضمنت الورشة شرحاً لمبادئ مبادرة «بيانات دبي»، والمرتكزة على ثلاثة محاور استراتيجية هي نشر ومشاركة البيانات واستخدام البيانات وإعادة استخدامها والخصوصية والموثوقية والملكية الفكرية، والتي ينظمها بشكل أساسي القانون رقم (26) لسنة 2015، بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي.

وقال جلفار: إن هيئة تنمية المجتمع معينة بشكل كبير بمبادرة بيانات دبي، فعلاوة على أهمية البيانات عاملاً أساسياً في التنمية الاجتماعية والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، تشكل قواعد البيانات الدقيقة والحديثة ركيزة يتم الاعتماد عليها في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية وخدمات نوعية موجهه لجميع فئات المجتمع، مبيناً أن وضوح الصورة، الذي توفره البيانات يسهم بشكل رئيس في تحديد طبيعة الخدمات التي يجب العمل عليها وتطويرها لتلبية احتياجات أفراد المجتمع ومواكبة تطلعاتهم.