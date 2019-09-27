«كهرباء دبي» تستكمل استعداداتها للمشاركة في «جيتكس للتقنية 2019»

المصدر: دبي - البيان

أكملت هيئة كهرباء ومياه دبي استعداداتها لمشاركتها المتميزة والمبتكرة في أسبوع جيتكس للتقنية 2019، الذي يعقد في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر 2019 في مركز دبي التجاري العالمي، وتستعرض الهيئة.

ضمن منصتها الخاصة رقم (S2-D1) في قاعة الشيخ سعيد، أحدث حلولها وتقنياتها الرقمية والإحلالية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأتمتة، وآخر مبادراتها في مجالات الطاقة النظيفة والشبكات والعدادات الذكية، والتي تهدف جميعها إلى توفير تجربة ذكية ومستدامة غير مسبوقة لإمارة دبي.

مشاركة

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على المشاركة سنوياً في أسبوع «جيتكس للتقنية»، الذي يعد منصة مثالية للهيئة لعرض أحدث مشروعاتها ومبادراتها الرقمية المبتكرة التي تهدف إلى تقديم خدمات نوعية إلى المتعاملين.

إضافة إلى إبراز تجاربها وإنجازاتها في مجال مواكبة التوجهات الحكومية للتحول الرقمي وصناعة المستقبل، بما يسهم في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

تعد الهيئة من أوائل الجهات التي وفرت جميع خدماتها عبر مختلف القنوات الذكية، في إطار جهودنا لتحقيق رؤية صاحب السمو، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، ولتصبح دبي أول حكومة بلا ورق بنهاية عام 2021، وقد بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 94% حتى اليوم».

أفضل الممارسات

وأكد المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، أن أسبوع «جيتكس للتقنية» فرصة مهمة تتيح للهيئة الاستفادة من أحدث التجارب وأفضل الممارسات، وبناء مزيد من الشراكات الفاعلة مع الجهات المتميزة إقليمياً وعالمياً في المجال التقني، وفتح آفاق جديدة، للاستفادة من الفرص المتاحة . وسوف تجري الهيئة خلال معرض «جيتكس للتقنية» هذا العام سحوبات على جوائز بقيمة 350,000 درهم، فيما يبلغ إجمالي عدد الفائزين 275 فائزاً من متعاملي الهيئة وزوار منصتها المشاركة في جيتكس.

تواصل

تحرص الهيئة في كل عام على تعزيز التواصل مع زوار المعرض لاطلاعهم عن قرب على آخر إنجازاتها التقنية، وتشجيعهم على اعتماد أسلوب حياة أكثر ابتكاراً عبر استخدام خدماتها الرقمية. وستوفر الهيئة من خلال مشاركتها في المعرض تجربة نوعية للزائرين لتعريفهم بالخدمات والمبادرات والمشاريع الجديدة بأسلوب تفاعلي مبتكر.