شرطة دبي تكرم الفائزين في جائزة مساعد القائد العام لقطاع العمليات

المصدر: دبي ـ البيان

شهد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، حفل تكريم المتميزين بجائزة مساعد القائد العام لقطاع العمليات، في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي، بحضور مديري الإدارات العامة والفرعية والموظفين من الضباط والأفراد في القطاع، وهم المرور، العمليات، النقل والإنقاذ، أمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

تحفيز

ورحب اللواء الزفين في بداية الحفل بالحضور، مؤكداً أن هذه الجائزة جاءت بهدف بث روح التنافس بين الإدارات العامة على مختلف المستويات الوظيفية والإدارية، لتكون دافعاً قوياً لعجلة التميز على مستوى إدارات القطاع، عبر قياسها مستوى النتائج المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية والعمليات الرئيسية في شرطة دبي، كما أن الجائزة تمثل معياراً لقياس مدى قدرة وكفاءة القادة بكافة المستويات على تخطيط وتطوير وتحسين الأداء المؤسسي والفردي.

وقال اللواء الزفين إن تميز قطاع العمليات هدفنا جميعاً، ما يحتم علينا العمل بروح الفريق الواحد وأن نتبادل الخبرات والمعارف على مستوى القطاع لضمان تحقيق النتائج، ونشر ثقافة التميز، وخلق بيئة محفزة للعمل والإبداع وتحقيق إنجازات تليق بمستوى القطاع، وهذه الجائزة من شأنها أن تبث روح التنافس بين الإدارات وموظفي القطاع لتطوير وتحسين الأداء، وتوفير قاعدة بيانات للمتميزين لدعم المنافسة على جوائز التميز الداخلية في شرطة دبي والخارجية أيضاً.

تكريم

وكرم اللواء محمد سيف الزفين الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى الفئات العشر للجائزة، فئة أفضل مدير إدارة عامة على مستوى القطاع، فئة أفضل نائب مدير إدارة عامة على مستوى القطاع، أفضل مدير إدارة فرعية على مستوى القطاع، وفئة أفضل رئيس قسم على مستوى القطاع، فئة الموظف المتميز في المجال الإداري، فئة الموظف المتميز في المجال الهندسي، فئة الموظف المتميز في الوظائف المتخصصة، فئة الموظف المتميز في المجال الميداني، فئة الموظف المتميز في مجال إسعاد المتعاملين، فئة الموظف المتميز في المجال التقني/‏ الفني.