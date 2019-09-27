النائب العام للدولة يبحث التعاون مع وزير الشؤون القانونية بماليزيا

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة في مكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي، داتوك ليو فوي كيونج وزير الدولة للشؤون القانونية لدى دولة ماليزيا، والوفد المرافق له، بحضور محمد طارد بن سفيان سفير ماليزيا لدى دولة الإمارات.

وتم خلال اللقاء استعراض النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوجه التعاون بين الدولتين في مجال أعمال النيابة العامة.

وحضر اللقاء من جانب النيابة العامة بالدولة المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، والمستشار علي الزيودي مدير إدارة التعاون الدولي، والمستشار سالم جمعة الزعابي وكيل نيابة، وسيف القمزي مدير مكتب النائب العام، ومن الجانب الماليزي روهيزي بن باهاري نائب المدير العام للشؤون القانونية بالوزارة، ونورازمي بن اليمات مساعد شخصي للوزير، وشاهريل بن سيد محمد السكرتير الخاص بالشؤون القانونية، وأنيس وجدي بن محمد يوسف.