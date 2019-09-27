عبد الله المري يطلع على المشاريع المستقبلية في الطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

تفقد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه خلالها اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والعميد عبد الله حسين خان، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، ونائبه العميد نعيم الخطيب، وعدد من الضباط.

زيارة تفقدية

وبدأ القائد العام لشرطة دبي جولته التفتيشية بزيارة الإدارات الفرعية في الإدارة العامة، وتفقد إدارة الصيانة، وإدارة الشؤون الإدارية، وإدارة التجهيزات والمخازن، وإدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، وإدارة التموين والضيافة، وإدارة العقود والمشتريات، وغيرها من الإدارات الأخرى.

وأشاد اللواء المري بالدعم الذي تقدمه الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات للإدارات العامة ومراكز الشرطة، وتضافر جهودها في سبيل توفير الدعم اللوجستي وكل الاحتياجات من التجهيزات العسكرية والمستلزمات في الحالات الاعتيادية والطارئة، والإشراف على إنشاء المباني وصيانتها، والرقابة على البيئة والطاقة فيها.

واطلع اللواء عبد الله خليفة المري خلال جولته على المشاريع المستقبلية للاستثمار في الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى خطة تأهيل مباني شرطة دبي واعتمادها ضمن المباني الخضراء.

مشاريع

كما اطلع على مشاريع إدارة الصيانة ومن ضمنها مشروع تطوير المسطحات الزراعية لمبنى القيادة، وترشيد نفقات الصيانة، والتحول الذكي في إدارة الصيانة.

وتعرّف المري على أهم إنجازات إدارة العقود والمشتريات، وضمنها حصول القيادة العامة لشرطة دبي على الاعتماد العالمي لمعايير الأيزو 20400 لنظام الشراء المستدام، وبذلك تكون أول جهة شرطية على مستوى العالم تحصل على هذا الاعتماد، الذي يهدف إلى تحقيق محاور التنمية البيئية والمجتمعية والاقتصادية من خلال عمليات الشراء والإمدادات الخاصة بها، ما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما اطلع المري على سير العمل في إدارة ممتلكات القوة التي قدمت نبذة حول عضوية شرطة دبي في معهد الأصول البريطانية وآلية تفعيل العضوية وكيفية الاستفادة منها.

بالإضافة إلى نادي الابتكار في إدارة الموارد المادية الذي يهدف إلى طرح مبادرات ابتكارية في مجال إدارة الموارد المادية، ودراسة الإشكاليات ووضع الحلول المبتكرة، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج في مجال إدارة الموارد المادية، والاستفادة من تجارب وخبرات الجهات المتميزة في القطاع الخاص في مجال إدارة الموارد المادية.

وفي ختام جولته التفقدية، اطلع اللواء المري على التطبيق الذكي لمفتشي الرقابة الغذائية بإدارة التموين، وعلى التطبيق الذكي للملاحظات على الوجبات، بالإضافة إلى تصميم سيارة نقل المياه والوجبات الغذائية أثناء الأزمات والكوارث، كما تم استعراض خطة تطوير مطاعم القوة حسب الهوية المؤسسية.