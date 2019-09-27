10 آلاف زائر لجامع الشيخ زايد الكبير يتعرفون على الإنجاز التاريخي للإمارات في الفضاء

المصدر: أبوظبي - وام

خصص مركز جامع الشيخ زايد الكبير جولاته الثقافية لتسليط الضوء على الإنجاز التاريخي للإمارات والمتمثل في وصول هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 15».

وذلك انطلاقاً من مكانته كصرح وطني يحمل اسم الوالد المؤسس، ومن رسالته الحضارية المتمثلة في تخليد مآثر القائد زايد، طيب الله ثراه، والتزاماً بمسؤوليته الوطنية المتمثلة في الاحتفاء بما تحقق الدولة من منجزات عظيمة.

وعرف المركز زواره البالغ عددهم عشرة آلاف زائر من خلال الجولات الثقافية المقدمة لهم على بدايات الحلم الذي راود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ سبعينيات القرن الماضي، عند لقائه التاريخي بفريق وكالة ناسا للفضاء، حين استشرف، طيب الله ثراه، برؤيته الطموحة مستقبل الدولة، وولد الحلم الإماراتي الكبير، الذي حققه «هزاع المنصوري» واحد من أبناء زايد الذين استقوا من إرادته وارتادوا ميادين الصدارة يحملون طموحه غير المحدود، مؤكدين حكمته حين وجد استثمار الإنسان أولوية لبناء وطن يرتبط اسمه بالأمجاد العظيمة.