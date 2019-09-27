شرطة دبي تحتفي بوصول أول رائد إماراتي إلى محطة الفضاء

المصدر: دبي - البيان

نظمت شرطة دبي ممثلة في مركز شرطة حتا ومدارس حماية التابعة لشرطة دبي، فعاليات احتفالية بعنوان «طموح زايد يعانق الفضاء»، بمناسبة وصول أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.

وشهدت الفعالية إلقاء كلمة عرّفت بفعالية «طموح زايد يعانق الفضاء»، وإنجاز الوصول إلى الفضاء، لما يمثله هذا الإنجاز من علامة فارقة ليس فقط في تاريخ دولة الإمارات، وإنما في المنطقة والعالم العربي، والذي استطاعت من خلاله أن ترسخ مكانة الدولة في مجال الفضاء، تعزيزاً لرؤية القيادة الرشيدة وتحقيقاً لحلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما تعرف الطلاب على مهمة أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، والتي تندرج تحت برنامج «الإمارات لرواد الفضاء»، الذي يشرف عليه مركز محمد بن راشد للفضاء.