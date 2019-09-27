المنصوري جاهز للتصوير من المحطة الدولية

المصدر: دبي - أحمد يحيى

لم تمضِ ساعات معدودة على وصول رائد الفضاء هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية، إلا وبدأ معها تنفيذ بعض المهمات المكلف بها، ومن بينها الدعوة الذي وجهها مركز محمد بن راشد للفضاء لمتابعيه عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي«الإنستغرام».

وذكر في فحواها أن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري جاهز لالتقاط صورة من اختيار الجمهور والمتابعين، طالباً منهم إرسال مقترحاتهم فيما يخص الصور التي يرغبون في رؤيتها داخل أو خارج محطة الفضاء الدولية، فيما سيتم اختيار أجمل الاقتراحات لتنفيذه من رائد الفضاء.

ويذكر أن المنصوري سيقوم بإجراء 16 تجربة علمية في محطة الفضاء الدولية خلال مهمته التي سينتهي منها 3 أكتوبر المقبل، وتتضمن تجارب علمية بالتعاون مع شركاء دوليين:

وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، ووكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، فضلاً عن تنفيذ تجارب مبادرة «العلوم في الفضاء»، وهي تجارب علمية بسيطة تم اختيارها بناءً على منهج المدارس في الإمارات، حيث ستسهم هذه التجارب في رفد المناهج الإماراتية بمواد علمية جديدة، بالإضافة إلى تجارب المبادرات التعليمية، بالتنسيق مع وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

6 تجارب

تتنوع التجارب بين الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية، حيث سيجري 6 تجارب في بيئة منعدمة الجاذبية تقريباً، وذلك لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان داخل المحطة، مقارنة بالتجارب التي أجريت على الأرض.