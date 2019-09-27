حمدان بن زايد: التزاور موروث اجتماعي يُميّز مجتمع الإمارات

المصدر: الظفرة ـ وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أن قيم التواصل والتزاور هي عادات متوارثة من الآباء والأجداد وهي موروث اجتماعي أصيل تميز به مجتمع الإمارات بما يتحلى به من تآلف وترابط وتعاضد بين جميع أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة سموه عدداً من المواطنين في منطقة الظفرة.

فقد زار سموه كلاً من مسلم علي بن فاضل المنصوري ومحمد راشد بالعفاد المنصوري في مدينة الرويس ومنزل المغفور له مبارك بن قران المنصوري وناصر القصيلي المنصوري في مدينة غياثي بمنطقة الظفرة.

وتبادل سموّه مع المواطنين الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الرشيدة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمّس احتياجاتهم.

من جانبهم رحب المواطنون بزيارة سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لسموه على زياراته المتواصلة وتشريفه لهم.

رافق سموه خلال الزيارة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

من جانب آخر قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بتفقد أعمال الصيانة والتحسينات التي يتم تنفيذها على طريق الرويس - غياثي من قبل شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» وبلغت الميزانية المرصودة لها حوالي 223 مليون درهم ومن المتوقع إنجازها في شهر أغسطس 2020.

وتبدأ التحسينات المقترحة للمشروع «المرحلة الأولى» بدءاً من تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي - الرويس باتجاه مدينة غياثي ويشمل نطاق الأعمال توسعة الطريق القائم بحيث يصبح ثلاث حارات مرور بكل اتجاه مع إغلاق جميع فتحات الالتفاف والاستعاضة عنها بالدوارات، إضافة إلى إنشاء طريق التفافي للشاحنات مع عمل تحسينات على التقاطع العلوي على شارع الشيخ خليفة بن زايد وإنشاء تقاطع علوي على طريق غياثي - الرويس كمدخل لصناعية غياثي الجديدة وتوفير ما يلزم من المواقف الجانبية للشاحنات.

كما تشمل التحسينات الدوارات الداخلية في مدينة غياثي والتي تشمل عدد 4 دوارات جديدة وعدد 5 دوارات قائمة وإغلاق عدد 9 فتحات التفاف لجهة الخلف.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في نهاية الجولة التفقدية بجهود دائرة النقل ومساهمتها في إنجاز هذا المشروع المهم والحيوي لتطوير وإنشاء مشاريع تخدم العديد من الجهات الحكومية. كما أشاد سموه بجهود شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» ودورها في تنفيذ أعمال الصيانة لهذا الطريق وإنشاء مشاريع تخدم العديد من الجهات الحكومية كمشاريع النقل والطرق والإسكان والتعليم والصحة والمرافق العامة والمراكز الخدمية وغيرها من المشاريع طويلة الأمد.