حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير كوريا

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس كوون يونج وو سفير جمهورية كوريا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير الكوري، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وكوريا الجنوبية والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

وتناول اللقاء موضوعات عدة تركزت حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك بين رأس الخيمة وكوريا الجنوبية في ظل احتضان الإمارة لعدد كبير من الشركات والمؤسسات الكورية، فضلاً عن الشراكات الاستراتيجية المبرمة بين العديد الجهات والتي يأتي في مقدمتها التعاون بين مستشفى الشيخ خليفة التخصصي ومستشفى جامعة سيؤول الوطنية.