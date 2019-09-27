«كليفلاند أبوظبي» يقدم التدريب المتخصص لـ 14 طبيباً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استقبل مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، الدفعة الثانية من منتسبي برامج الإقامة، وتضم 14 طبيباً يسعون للحصول على التدريب المتخصص في المجالات الطبية، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى المساهمة في الارتقاء بمستوى التعليم الطبي في المنطقة، وزيادة عدد الأطباء المواطنين العاملين في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وسعياً منه لجذب المواهب الشابة من جميع أنحاء الدولة، شارك المستشفى في برنامج «تنسيق»، التابع لدائرة الصحة في أبوظبي، للمطابقة بين خريجي كليات الطب وبرامج الدراسات الطبية العليا التخصصية المناسبة، وحقق معدل مطابقة بنسبة 100 %، حيث تم اختيار 14 من أصل 468 متقدماً للانضمام إلى برامج الإقامة، من أجل متابعة التخصص في مجالات الطب الباطني والجراحة العامة/‏ وطب العيون والتخدير والأنف والأذن والحنجرة.

ويستمر التدريب في برامج الإقامة لمدة تتراوح بين أربع إلى خمس سنوات، وذلك حسب التخصص، وكان المستشفى قد استقبل الدفعة الأولى، التي ضمت 6 أطباء مقيمين في عام 2018.