«تاكسي دبي» تحصد آيزو تدريب السائقين خارج المجالات الأكاديمية

المصدر: دبي - البيان

حصلت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو 29993، في مجال تدريب السائقين خارج المجال الأكاديمي، من مركز بوريو فيرتاس، كأوائل الجهات الحكومية في دبي.

وتسلم الدكتور يوسف محمد آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، الشهادة من مروان العريضي مدير إدارة المصادقة، ومايكل مرماتو نائب الرئيس، بحضور عدد من المعنيين من كلا الطرفين.

وقال آل علي: «إن حصول المؤسسة على شهادة الآيزو في مجال تدريب السائقين خارج المجال الأكاديمي يؤكد سلامة النهج الذي نتبناه في مؤسسة تاكسي دبي في إعداد وتطوير الكوادر البشرية، خصوصاً السائقين، وتنمية وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم لرفع مستوى أدائهم وقيادتهم على طرقات إمارة دبي، وتمكينهم بأهم وسائل السلامة والتعامل مع الركاب والسياح مرتادي مركبات الأجرة».

مشيراً إلى أن المؤسسة افتتحت مؤخراً مركزاً متكاملاً لتدريب السائقين في مبنى المؤسسة الرئيس في منطقة المحيصنة، مزوداً بأحدث وسائل التدريب المُبتكرة والتطبيقات الذكية والتقنيات التعليمية المتطورة، تخدم برامج التعلم الذكي، ومختبراً للحاسوب، ومركزاً لتقييم الكفاءات، يتدربون بمستوى عالٍ على يد نخبة من المدربين الأكْفاء، لنقدم خدمة نقل بمركبات الأجرة على مستوى الخمس نجوم للمتعاملين تحقيقاً لرؤية المؤسسة.