بدء التسجيل لجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق الدورة الـ 12 من جائزة دبي الدولية لأفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة خلال القمة العالمية للحكومات 2019، أعلنت بلدية دبي عن بدء استلام طلبات المشاركة في الجائزة بدورتها الثانية عشرة، والتي تهدف إلى تقدير الإنجازات المتميزة في مجال التنمية المستدامة.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «نحرص في بلدية دبي دائماً على اتباع نهج القيادة الرشيدة في تشجيع وتحفيز ودعم الممارسات المبتكرة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز معايير التطور والتقدم ورفع جودة حياة الإنسان، وتهدف الجائزة إلى تقدير الممارسات العالمية المبتكرة المبتكرة التي تحدث أثراً إيجابياً وتحسن جودة الحياة للنهوض بمدن المستقبل وتعكس الالتزام بالتنمية المستدامة وحماية البيئة لتحقيق الإنجازات المجتمعية الريادية».

وأوضح الهاجري أن الجائزة يتم تنظيمها كل سنتين، وتشمل 5 فئات، وهي: أفضل الممارسات في مجال التجديد الحضري والأماكن العامة، وأفضل ممارسة في تشييد المباني المستدامة والمبتكرة والذكية، وأفضل الممارسات في مجال الحفاظ على نظم الأغذية الحضرية، وأفضل الممارسات في معالجة التغير المناخي والحد من التلوث، وأفضل الممارسات في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية.

الجدير بالذكر أن الجائزة التي يبلغ مجموع جوائزها في فئاتها الخمس مليون دولار أمريكي قد استحدثت موقعاً إلكترونياً للتسجيل للجائزة، وحددت آخر يوم للتقديم 30 يونيو 2020.