عبدالله بن حيدر: دعم المواطنين لمواجهة الغلاء المعيشي

المصدر: دبي- وائل نعيم

يركز المهندس عبدالله أحمد بن حيدر، مرشح عن إمارة دبي، في برنامجه الانتخابي على 4 محاور رئيسية تتمثل في الواقع المعيشي، والتعليم وتمكين المرأة والبطالة والتوطين.

ويقول، إن أكبر التحديات التي تواجه المواطنين ظاهرة الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار، وفي هذا الصدد يسعى إلى مناقشة دعم الجمعيات التعاونية من خلال بناء نظام تعاوني جديد لكسر احتكار تجارة المواد الغذائية والسلع الأساسية لدخول الجمعيات التعاونية كشريك تجاري، وإصدار بطاقة تموينية لكل أسرة مواطنة للتغلب على الغلاء المعيشي، إلى جانب عمل دراسة للتغلب على ارتفاع المشتقات البترولية، وتشجيع الإنتاج المحلي بزيادة بناء المزيد من المصافي البترولية وتوسيع المصافي القائمة.

تعليم

ويسعى في محور التعليم إلى مناقشة ربط متطلبات سوق العمل بمخرجات التعليم، وإرشاد الطلبة إلى التخصصات التي يحتاجها هذا السوق، وعمل دراسة لتطوير برامج التعليم وتقنياته لمواكبة التطور العالمي السريع، والتركيز على التعليم التكنولوجي الذي يخرّج كوادر وطنية تحقق طموحات الدولة في تنافسيتها العالمية، ويقترح أن يتم تطوير أداء المدارس الحكومية وتشجيع أولياء الأمور على دراسة أبنائهم في هذه المدارس لتفادي المبالغة في رسوم المدارس الخاصة التي تشهد ارتفاعاً سنوياً وتكدس الطلاب في صفوفها.

ويشدد على أهمية تمكين المرأة الإماراتية في جميع المجالات، ومناقشة تفعيل إعادة النظر في السن التقاعدي للمرأة ليكون اختياراً، وتفعيل القرار الخاص بمساكن النساء غير المتزوجات اللاتي تجاوزن سن الثلاثين. فضلاً عن السعي إلى خفض ساعات عمل المرأة العاملة لرعاية أطفالها.

كذلك السعي إلى مناقشة البطالة واقتراح إصدار قرارات إلزامية التوطين في القطاع الخاص، ومناقشة عزوف المواطنين عن الالتحاق بوظائف القطاع الخاص، مطالباً بعمل توافق وانسجام بين القطاعين الحكومي والخاص في جميع المزايا.